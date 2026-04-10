«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio

A atriz Inês Herédia, atualmente em destaque no elenco da novela «Madrasta», onde dá vida a Margarida Cardoso em «A Protegida», voltou a mostrar porque é uma das vozes mais autênticas e frontais do panorama artístico nacional. Conhecida pela sua forma direta, esclarecida e sem filtros de comunicar, a atriz recorreu recentemente às redes sociais para partilhar uma reflexão pessoal sobre o ano de 2026.

Num desabafo sentido, Inês Herédia confessou que este não tem sido um período fácil na sua vida. Ainda assim, optou por focar-se na importância de valorizar os pequenos momentos e as ligações humanas, especialmente numa fase em que reconhece que todos enfrentam batalhas internas, muitas vezes invisíveis.

A atriz partilhou a mensagem nas redes sociais, acompanhando-a com várias fotografias ao lado dos colegas de elenco da novela «Madrasta»: «2026 não está a ser um ano fácil. Nada fácil. Mas as alturas em que temos mais consciência de que cada um de todos anda a travar batalhas lixadas lá dentro, são sempre as mais bonitas. É como se de alguma maneira, cada gargalhada fosse mais valiosa ainda. Somos todos tão frágeis, e isso é tão forte. Tenho a sorte de ter dois bonecos perfeitos que me lembram disso todos os dias, mas poder viver isso no trabalho também, é tão bom. Tenho sido mesmo feliz aqui. E sim, é uma novela, go figure. 😊»

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações por parte de colegas e amigos, que não pouparam nas palavras de carinho e entusiasmo. Matilde Reymão escreveu: «Gosto de tiiiii ❤️», enquanto Sílvia Rizzo destacou: «Que carrossel bom 👌🏼🤩❤️». Também Leonor Seixas fez questão de sublinhar a importância da atriz: «O teu abraço é importante! E tu és amazing», e Sérgio Praia acrescentou: «E que bom que está a ser». Já Nuno Pardal evidenciou o espírito de grupo: «Está a ser tão bom, a grupeta que se juntou», ao passo que outro comentário celebrava: «Que alegria é ver-vos!!! Isto é muito cool!!!». Por fim, Teresa Tavares resumiu o sentimento geral com uma mensagem emotiva: «Somos todos tão frágeis e isso é tão forte 🫶 à nossa e às gargalhadas todas que este projecto nos tem trazido».

As palavras da atriz revelam uma perspetiva profundamente humana e sensível, onde a fragilidade é encarada não como uma fraqueza, mas como uma força que aproxima as pessoas. A valorização das pequenas coisas, como os momentos com os filhos, surge como um pilar essencial neste percurso emocional.

Recorde-se que Luís e Tomás, os seus filhos, completaram sete anos em dezembro de 2025. As crianças são fruto do casamento entretanto terminado entre Inês Herédia e Gabriela Sobral, mantendo-se, no entanto, como o centro da vida da atriz.