«A Madrasta»: Raquel e Filipe escondem um segredo chocante sobre o filho

Em «A Madrasta», Raquel (Inês Herédia) e Filipe (Nuno Pardal) escondem um passado macabro que os une até aos dias de hoje.

Quem é Raquel?

Desde pequena que o seu objetivo foi casar e ter filhos. Apaixonada por Pedro desde a adolescência, sente-se ultrapassada com a chegada de Diana e torna-se sua inimiga. Casa com Filipe, mas o casamento é marcado pelo nascimento de um filho com uma deficiência grave.

Cínica e perspicaz, é focada nos objetivos e não tem escrúpulos, não se importando com quem prejudica para conseguir o que quer. Melhor amiga de Laura, não trabalha e dedica-se à vida social e à casa, tornando-se uma das inimigas de Diana.

Quem é Filipe?

Advogado e amigo de Pedro na Magalhães Neto, é frio, racional e controlado. De origem conservadora, nunca correspondeu às expectativas da família e é um profissional medíocre, dependente da generosidade de Pedro. É casado com Raquel, mas a relação é distante e marcada por um segredo.

Juntamente com Renato, participa em esquemas de corrupção na empresa, distribuindo favores em troca de comissões e mantendo-se em silêncio através de chantagem e interesses próprios.

Qual é o segredo que os une?

Raquel e Filipe tiveram um filho com uma deficiência grave que ambos abandonaram. Este filho não encaixava no quadro de perfeição que Filipe ambicionada para si e por isso ele convenceu Raquel a descartar a criança deixando-a longe e aos cuidados de uma ama.

Recorde-se que Raquel chantageia tudo e todos sem dó nem piedade: