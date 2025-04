Vem aí em «A Protegida»: Margarida faz frente a quem não deve e é despedida

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) relembra Margarida (Inês Herédia) da hierarquia da empresa. Ela tem consciência, mas também sabe as ordens que Laura (Alexandra Lencastre) lhe deu e não vão de encontro às de Jorge. Ele afirma que as coisas não são estanques e se Margarida não quer obedecer às suas ordens, então está despedida. Margarida fica em choque.

Margarida liga a Mariana (Matilde Reymão) e conta-lhe que Jorge a despediu por se ter recusado a travar o projeto dela. Mariana fala com Margarida ao telemóvel e fica muito surpreendida com o que ela lhe conta. Mariana não acredita que Laura concorde em despedir Margarida. Esta diz que o problema é que Laura não tem ido trabalhar. Mariana fica preocupada e sai para a rua.

Mariana conta a Benedita (Maria do Céu Guerra) que Laura não tem ido trabalhar e saiu do turismo rural sem avisar. Benedita começa a ficar muito preocupada, pois há muitos dias que não fala com Laura. Mariana acha que é tudo muito conveniente para Jorge, que se está a aproveitar do afastamento dela da fábrica para fazer o que quer, como travar o seu projeto e despedir Margarida. Benedita fica em choque.

