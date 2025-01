Por esta ninguém espera! Inês Herédia revela qual é o seu talento escondido

Inês Herédia esteve no «Funtástico», no domingo (12 de janeiro de 2024), e esteve à conversa com a equipa do Digital da TVI.

Uma questionada se tinha algum talento escondido, a atriz surpreendeu com uma resposta inesperada: «O meu talento escondido é uma capacidade extraordinária (mesmo alien) para encontrar coisas. Não há nada que eu não encontre. Alguém perde uma coisa, vou lá e encontro».

«Uma vez encontrei uns óculos no meio do mar. Também, encontrei um brinco de um ano para o outro, que deixei debaixo do toldo», exemplificou.

De relembrar que Inês Herédia veste a pele de Nelinha em «Festa é Festa», que pode ver de segunda a sexta-feira na sua TVI.