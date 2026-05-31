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«Não sei o que fiz para te merecer»: Inês Marques Lucas abre o coração e entrega-se a Raquel Tillo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
«Não sei o que fiz para te merecer»: Inês Marques Lucas abre o coração e entrega-se a Raquel Tillo - TVI

Uma história de amor especial.

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A cantora Inês Marques Lucas, de 31 anos, e a atriz Raquel Tillo, de 33, formam um dos casais mais mediáticos do panorama artístico português, vivendo atualmente uma fase especialmente feliz e marcante da sua vida pessoal. As duas artistas estão noivas e preparam-se para receber o primeiro filho em comum.

Juntas há cerca de quatro anos, Inês e Raquel têm partilhado com os seguidores diversos momentos do seu dia a dia, revelando uma relação marcada pela cumplicidade, proximidade e forte ligação emocional. Ao longo do tempo, o casal tornou-se também uma referência pela forma aberta e natural como comunica a sua vida em conjunto nas redes sociais.

O relacionamento deu mais um passo importante em novembro de 2025, quando Inês Marques Lucas pediu Raquel Tillo em casamento num cenário romântico junto ao mar. O momento do noivado foi partilhado pelas duas artistas, rapidamente conquistando a atenção e o carinho dos fãs.

Mais recentemente, em abril de 2026, o casal voltou a surpreender ao anunciar uma nova fase da sua vida: Raquel Tillo está grávida do primeiro filho do casal. A revelação foi feita através de um vídeo emotivo publicado no Instagram, onde surgem a estender roupas de bebé, simbolizando a chegada iminente do novo membro da família.

No passado dia 27 de maio, data em que Raquel celebrou o aniversário, Inês Marques Lucas voltou a destacar-se ao fazer uma declaração de amor pública, simples e carregada de emoção. Na mensagem, escreveu: “Parabéns, meu amor. Não sei o que fiz para te merecer, mas podes ficar para sempre ❤️‍🔥”.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que fizeram questão de comentar o momento com mensagens de carinho e entusiasmo. Entre os comentários, lê-se: “I love you so much”, “Não vos agueeeeento”, “Lindaaaas”, “Tão simples e tão lindo” e “Lindas… Parabéns Raquel… Este será o teu melhor aniversário”, entre muitas outras mensagens de felicitação.

A relação entre Inês Marques Lucas e Raquel Tillo continua assim a ser acompanhada de perto pelo público, que celebra com o casal esta fase de amor, noivado e preparação para a chegada do primeiro filho.

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