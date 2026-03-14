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Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente - TVI

Um papel desafiante e inesquecível.

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Inês Nunes estreou-se na ficção da TVI e tornou-se conhecida do público ao interpretar David/ Catarina na novela «Ouro Verde».

A personagem representou um grande desafio para a atriz, já que teve de dar vida a um transexual.

Na história, David era um homem retraído, enquanto Catarina se mostrava feliz, pois «tudo o que ele sempre quis é ser mulher», como a própria Inês Nunes revelou numa entrevista ao programa da «Câmara Exclusiva».

Além de atriz, Inês Nunes também trabalha como modelo. Desde o fim das gravações da novela, a artista tem-se dedicado à participação em workshops e ao trabalho na área da moda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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