Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

Inês Nunes estreou-se na ficção da TVI e tornou-se conhecida do público ao interpretar David/ Catarina na novela «Ouro Verde».

A personagem representou um grande desafio para a atriz, já que teve de dar vida a um transexual.

Na história, David era um homem retraído, enquanto Catarina se mostrava feliz, pois «tudo o que ele sempre quis é ser mulher», como a própria Inês Nunes revelou numa entrevista ao programa da «Câmara Exclusiva».

Além de atriz, Inês Nunes também trabalha como modelo. Desde o fim das gravações da novela, a artista tem-se dedicado à participação em workshops e ao trabalho na área da moda.