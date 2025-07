Atriz e apresentadora mostra o resultado final, após cirurgia: “Ainda mais linda”

Inês Simões posa com as 'Carolácia' e soma elogios: «Tudo de bom»

O verão começou com uma nova energia para Inês Simões. A atriz e apresentadora assinalou o início da estação com uma partilha no Instagram que rapidamente gerou uma onda de carinho e admiração por parte dos seguidores. Mais do que mostrar um novo visual ou um destino paradisíaco, Inês abriu revelou uma mudança significativa na sua vida: retirou os implantes mamários.

Na legenda da publicação, partilhou o momento com a leveza e o humor que lhe são característicos: «Agora sim começou oficialmente o meu verão e já posso dar os mergulhos todos e apanhar sol, já com um novo look e sempre com muito protector solar!!». Com uma imagem onde surge confiante e descontraída em biquíni, Inês deixou claro que está muito confiante com esta nova fase.

A decisão de remover os implantes não foi dramatizada, pelo contrário. Com um toque de ternura e ironia, a atriz comentou: «Preciso também de trocar todos os meus bikinis (parte superior) mas isso é o menos…». Esta autenticidade tocou muitos dos seus seguidores, que não hesitaram em deixar mensagens de apoio e aplauso pela coragem e serenidade da mudança.

Entre os comentários destaca-se o de Zé Lopes, que reagiu com um simples, mas efusivo «Guapaaaaa ❤️». Já uma seguidora escreveu: «Linda linda linda», enquanto outra resumiu o espírito do momento: «Que maravilha 😀 que bom quando nos sentimos bem com o nosso corpo, seja com cirurgias ou não, o importante é viver a vida».

O gesto de Inês é mais do que uma transformação física. É também uma afirmação de bem-estar.

«Chegou a hora de deixar esta cor de lula para trás 😂🤭», conclui Inês, com uma gargalhada que resume bem o tom da publicação: leve, divertida, mas com uma mensagem poderosa de autenticidade e liberdade. Mais do que o aspeto físico, o que se destaca é o brilho da confiança. E esse, como os mergulhos de verão, não tem preço.

Recorde-se que Inês é apresentadora e atriz, tendo feito parte do elenco de «Morangos com Açúcar»: