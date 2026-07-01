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Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde - TVI

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Inês Simões, comentadora habitual dos reality shows da TVI, partilhou uma fotografia nas redes sociais onde se mostra numa cama de hospital, com soro, e deixou um agradecimento público pela forma como foi tratada. Na publicação, a comentadora preferiu não adiantar detalhes sobre o que lhe aconteceu, mas assegurou que está a melhorar e que vai ficar bem.

Na legenda, Inês Simões escreveu: “Não quero entrar em pormenores, mas tenho mesmo de deixar aqui este agradecimento público pela forma exímia como fui tratada ontem (...) pela equipa de atendimento permanente! Estou a melhorar, devidamente medicada e vai ficar tudo bem.” A imagem mostra a comentadora numa cama de hospital, com o braço com soro, e o tom da mensagem é de agradecimento e tranquilidade.

Inês Simões, de 32 anos, tem um recente histórico de saúde sensível. Em fevereiro de 2025, a comentadora e atriz revelou ter enfrentado uma infeção pulmonar grave, que a deixou desaparecida das redes sociais durante algum tempo. Naquela altura, disse que tinha apanhado um vírus que veio do Reino Unido, uma bactéria que se alojou nos pulmões, e que o oxigénio baixou muito. A comentadora ficou assustada, contou que os médicos não sabiam qual medicação lhe deviam dar, e fez muitos antibióticos, só melhorando com os corticoides.

Mais recentemente, em agosto de 2025, a comentadora revelou novamente um problema de saúde, dizendo que a medicação fazia pouco efeito e que o quadro era “como nunca tinha tido”. A atual hospitalização, portanto, surge numa altura em que Inês já tem enfrentado problemas de saúde graves e recorrentes.

Inês Simões é um dos rostos mais conhecidos da ficção e da realities da TVI, tendo participando em formatos bastante distintos, desde os «Morangos com Açúcar» até «A Tua Cara Não Me é Estranha». A atual hospitalização, é mais um momento delicado para a comentadora, que tem enfrentado alguns problemas de saúde nos últimos tempos. A sua mensagem de tranquilidade e agradecimento, no entanto, mostra que Inês Simões está confiante e com pensamento positivo.

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