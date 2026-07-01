Atriz icónica de «Morangos com Açúcar» vai parar ao hospital, após susto de saúde

Inês Simões, comentadora habitual dos reality shows da TVI, partilhou uma fotografia nas redes sociais onde se mostra numa cama de hospital, com soro, e deixou um agradecimento público pela forma como foi tratada. Na publicação, a comentadora preferiu não adiantar detalhes sobre o que lhe aconteceu, mas assegurou que está a melhorar e que vai ficar bem.

Na legenda, Inês Simões escreveu: “Não quero entrar em pormenores, mas tenho mesmo de deixar aqui este agradecimento público pela forma exímia como fui tratada ontem (...) pela equipa de atendimento permanente! Estou a melhorar, devidamente medicada e vai ficar tudo bem.” A imagem mostra a comentadora numa cama de hospital, com o braço com soro, e o tom da mensagem é de agradecimento e tranquilidade.

Inês Simões, de 32 anos, tem um recente histórico de saúde sensível. Em fevereiro de 2025, a comentadora e atriz revelou ter enfrentado uma infeção pulmonar grave, que a deixou desaparecida das redes sociais durante algum tempo. Naquela altura, disse que tinha apanhado um vírus que veio do Reino Unido, uma bactéria que se alojou nos pulmões, e que o oxigénio baixou muito. A comentadora ficou assustada, contou que os médicos não sabiam qual medicação lhe deviam dar, e fez muitos antibióticos, só melhorando com os corticoides.

Mais recentemente, em agosto de 2025, a comentadora revelou novamente um problema de saúde, dizendo que a medicação fazia pouco efeito e que o quadro era “como nunca tinha tido”. A atual hospitalização, portanto, surge numa altura em que Inês já tem enfrentado problemas de saúde graves e recorrentes.

Inês Simões é um dos rostos mais conhecidos da ficção e da realities da TVI, tendo participando em formatos bastante distintos, desde os «Morangos com Açúcar» até «A Tua Cara Não Me é Estranha». A atual hospitalização, é mais um momento delicado para a comentadora, que tem enfrentado alguns problemas de saúde nos últimos tempos. A sua mensagem de tranquilidade e agradecimento, no entanto, mostra que Inês Simões está confiante e com pensamento positivo.