«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:37
Revelamos tudo.

Sustos e acidentes podem acontecer a qualquer momento e a qualquer um, e Inês Simões, conhecida comentadora e atriz da TVI, sabe bem disso. A artista, que integrou o elenco das séries Inspetor Max e Morangos com Açúcar e muitas outras, viveu um verdadeiro "pesadelo" inesperado este sábado, quando o seu cão, Louis, um Serra da Estrela, sofreu um corte profundo numa pata durante um passeio.

Inês recorreu às redes sociais para relatar o incidente, partilhando também imagens do momento e descrevendo a experiência:
«O meu final de dia hoje não foi bonito, nem leve, nem tranquilo. A meio da tarde de um sábado, num passeio normal com o Louis, o nosso Serra da Estrela, aconteceu tudo em segundos. Estava tudo bem e, de repente, um corte profundo numa pata depois de ter pisado um vidro. Sangue por todo o lado.»

A atriz explicou a gravidade do ferimento: «Para quem não sabe, as patas dos cães são zonas extremamente irrigadas e as almofadas, apesar de resistentes, são muito sensíveis. Resultado: corrida contra o tempo para encontrar um hospital veterinário aberto ao sábado ao final do dia perto de casa. O Louis assustado. Nós em pânico. Acabou por ser anestesiado e suturado.»

Felizmente, Louis já se encontra em casa a descansar, medicado e com o funil colocado, iniciando assim o processo de recuperação. Apesar do desfecho positivo, Inês confessa a culpa que sente por não ter visto o vidro e aproveita para deixar um alerta importante sobre civismo e responsabilidade:
«E ainda assim, não consigo deixar de perguntar: porque é que as pessoas continuam a atirar garrafas e vidros para a relva, para espaços onde sabem que andam cães? É falta de civismo. É falta de cuidado. É falta de empatia. Hoje foi o Louis. Amanhã pode ser outro animal.»

Os seguidores não demoraram a reagir, enviando mensagens de carinho e apoio, como: «As melhoras do teu peludinho com um olhar mais amoroso», «Rápida recuperação para o Louis!» e «Eles são mais fortes do que pensamos❤️», entre muitos outros.

Com esta partilha, Inês Simões não só demonstra a sua ligação afetiva ao seu cão, como também lança uma mensagem de responsabilidade e consciência social, lembrando que pequenos descuidos podem ter consequências graves para os animais.

