Viveram um romance muito popular no Inspetor Max. Agora reencontram-se 20 anos depois e a Internet vai à loucura

Lembra-se de Sérgio e Sílvia do Inspetor Max? As personagens eram interpretadas por Rui Santos e Bárbara Norton de Matos e juntos deram vida a um dos romances mais populares da série e da ficção nacional. Os dois reencontraram-se agora, quando passam 20 anos desta produção memorável.

«Sérgio e Sílvia voltaram…», escreveu a atriz, ao mostrar a imagem do reencontro. Rui Santos também comentou: «Fui o melhor date até agora! Beijinho minha querida!».

Os internautas adoraram este reencontro e escreveram: «Nosso casalinho amado. Nostalgia» e «Que giros. Ficam super bem».

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