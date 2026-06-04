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De “Morangos com Açúcar” ao estrelato musical: Esta artista vive momento de grande sucesso

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  • Hoje às 13:11
De “Morangos com Açúcar” ao estrelato musical: Esta artista vive momento de grande sucesso - TVI

Um verdadeiro talento.

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A atriz e cantora IRMA (Irma Ribeiro), conhecida no meio artístico apenas como IRMA, ganhou grande destaque na televisão portuguesa ao interpretar a personagem Violeta Ramos na 8temporada de Morangos com Açúcar (2010–2011), onde deu vida à icónica Violeta. Este papel marcou a sua entrada no grande público e consolidou a sua presença no panorama televisivo nacional.

Apesar de se ter afirmado inicialmente enquanto atriz, a música e a composição sempre foram a sua forma de expressão mais antiga. A cantora revelou desde cedo um talento natural para o canto e para a criação musical, que agora abraça em paralelo com a representação, construindo uma identidade artística mais ampla e pessoal. Nascida em Lisboa, a sua identidade cultural reflete também uma forte ligação a Angola, país de origem dos avós com quem cresceu, influência que se faz sentir na sua sensibilidade artística e estética musical.

Nos últimos anos, tem apostado de forma consistente na sua carreira musical. Lançou vários temas originais, atua regularmente em palcos nacionais e participou no Festival da Canção, onde assumiu simultaneamente os papéis de compositora e intérprete, reforçando o seu percurso como artista completa.

Mais recentemente, e bastante ativa nas redes sociais, a artista tem partilhado momentos do seu quotidiano, mostrando a forma como concilia a vida pessoal com a profissional e aproximando-se cada vez mais do seu público. Num dos seus registos mais recentes, IRMA escreveu: «As flores, os amigxs, o 25 de abril e “2084” em cena!! a vida é bela bela bela.*»

A publicação gerou rapidamente várias reações por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e admiração na caixa de comentários. Entre os elogios destacam-se: «Amiga linda», «Sua giraaaaa 😍», «Mereces tudo de bom amiguinha!» e «Linda», entre muitos outros.

Com um percurso marcado pela versatilidade entre televisão e música, IRMA (Irma Ribeiro) continua a afirmar-se como uma das vozes mais singulares e consistentes da nova geração artística portuguesa.

Recorde-se da atriz na série Morangos com Açúcar: 

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