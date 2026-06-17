Poupe 478€ na Amazon: este aspirador robot premium que aspira e lava sozinho está a preço histórico

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Garantir o chão de casa sempre limpo já não exige esforço diário nem perdas de tempo. O iRobot Roomba Plus 505 Combo veio revolucionar a rotina doméstica, destacando-se no mercado como uma das soluções mais completas e independentes do momento.

Aproveitando as ofertas flash antecipadas do Prime Day na Amazon, este modelo premium que costuma custar 812€ sofreu uma redução brutal de preço, estando agora disponível por apenas 334 euros. É a oportunidade ideal para investir em tecnologia de luxo a preço mínimo, mas a campanha é por tempo limitado e o stock promete esgotar rapidamente.

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Porque é que este robot é a escolha de tantos utilizadores

Limpeza e lavagem autónomas: O aparelho não se limita a aspirar; esfrega o chão com eficácia e regressa à base de forma independente para lavar e secar as próprias mopas.

Estação AutoWash completa : A base inteligente esvazia o depósito de sujidade, limpa o sistema de lavagem e seca o material de limpeza, reduzindo ao mínimo a manutenção manual.

: A base inteligente esvazia o depósito de sujidade, limpa o sistema de lavagem e seca o material de limpeza, reduzindo ao mínimo a manutenção manual. Mapeamento inteligente da casa : Cria mapas detalhados das divisões através da aplicação, permitindo criar rotinas personalizadas, agendar limpezas por divisões e definir zonas proibidas.

: Cria mapas detalhados das divisões através da aplicação, permitindo criar rotinas personalizadas, agendar limpezas por divisões e definir zonas proibidas. Navegação avançada: Evita eficazmente os obstáculos comuns do dia a dia, como cabos, meias ou brinquedos, trabalhando de forma muito mais silenciosa e consistente do que as gerações anteriores.

O que diz quem já o tem em casa

As avaliações na plataforma confirmam que este modelo transforma por completo a gestão das tarefas domésticas. Quem já o comprou elogia a simplicidade do sistema, referindo que "em poucos minutos está tudo configurado e a funcionar". A comodidade é o argumento mais forte entre os utilizadores, que destacam a excelente sensação de "chegar a casa e ter o chão sempre limpo sem ter de pensar nisso". O feedback em relação à autonomia é incrivelmente positivo, com os compradores a sublinharem que a base automática cumpre o prometido e que "praticamente não há manutenção, ele trata de quase tudo sozinho", tornando-se um verdadeiro braço direito no quotidiano.

Uma oportunidade flash difícil de ignorar

Com um desconto direto superior a 470 euros, fixando o valor final nos 334€, o Roomba Plus 505 Combo posiciona-se como uma das compras mais inteligentes do ano para o lar. Trata-se de um investimento com retorno imediato em qualidade de vida e tempo livre, disponível a este preço apenas enquanto durar esta campanha especial da Amazon.

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