Ir e vir ao Algarve por apenas 20 euros? Ator da TVI revela o truque que o deixou espantado

Isaac Alfaiate decidiu partilhar com os seguidores uma das descobertas que mudou a sua vida e que recomenda a todos. O ator, de 37 anos, descobriu uma maneira que o faz poupar muito dinheiro, nas viagens frequentes que faz entre Lisboa e o Algarve.

Alfaiate tem família no Sul do País e gastava 150 euros em casa viagem. Agora, paga apenas 20 euros, ida e volta. Tudo porque deixou de ir de carro, em passou a ir de autocarro.

«Eu viajo muito para o Algarve, tenho lá parte da família, antigamente ia sempre de carro. Há um mês e meio resolvi experimentar ir de autocarro», revela, abrindo o jogo sobre a conta final que tinha sempre que levava viatura própria e de como correu a nova experiência no autocarro. «Não se consegue ir e vir ao Algarve por menos 150 euros (…) Foi das melhores decisões dos últimos tempos, fiz uma viagem tranquila com ar condicionado, consegui ir a ler, demorei mais um bocadinho mais de tempo, mas nada de outro mundo», relatou.

«Vamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos poupar dinheiro e o planeta agradece. 20 euros ida e volta! Não vale mesmo a pena gastar 150 euros para ir de carro»