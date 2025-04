Vem aí em «A Fazenda»: Ary encontra uma pista sobre Duarte

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) insiste com Joel (João Jesus) para lhe contar o que se anda a passar para o ter encontrado ao pé do rio. Joel somente lhe diz ser uma situação relacionada com Eva (Margarida Corceiro) , saindo. Ary esboça ar muito desconfiado.

Ary investiga perto do rio, acabando por encontrar um ténis ensanguentado.

Ary, mostrando a Joel o ténis que encontrou no rio, diz achar que aquilo pertence a Duarte (Cláudio de Castro), insistindo com o irmão para lhe contar o que se está a passar.

Joel confirma a Ary que andava à procura de Duarte no rio por achar que ele pode ter arranjado problemas com quem lhe vendeu erva. Ary diz que amanhã vai entregar aquele ténis na polícia para eles começarem a fazer busca no rio. Joel disfarça a sua aflição.

Recorde-se que Duarte caiu ao rio durante uma discussão com Eva: