Vem aí em «A Fazenda»: Ary faz séria ameaça a Talu

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) vai ter com Júlia (Kelly Bailey) e mostra-se disponível para a ajudar na história do rapto de Leonor. Júlia fica indignada, por ele relativizar terem-se envolvido no passado, como se tivesse sido apenas uma situação leviana.

Ary (Isaac Alfaiate) ameaça Talu e diz-lhe para nunca mais voltar a aproximar-se de Júlia. Joel (João Jesus) e Ivandro (Vitor Hugo) assistem sem entender aquela reação.

Talu conta a Joel que curtiu com Júlia há sete anos numa discoteca em Lisboa, mas não se passou nada mais entre eles. Joel diz que ele pode ter feito mais do que se lembra e Talu sai indignado.

Recorde a noite em que Júlia foi violada: