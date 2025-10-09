Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

Em «A Fazenda», Nadir (Sharam Diniz) conta a Talu (Evandro Gomes) que todas as suspeitas apontam que tenha sido a própria Júlia a mudar os testes de ADN de Ary (Isaac Alfaiate) com o seu bebé para ele pensar que não era o pai. Talu diz que Ary tem o direito de saber a verdade, mesmo que Júlia (Kelly Bailey) não queira. Ary chega nesse momento.
Ary olha em choque para Talu a contar-lhe que Júlia pode ter trocado os testes de ADN dele com o seu bebé para ele pensar que não era o pai da criança. Ary esboça ar muito desiludido com Júlia, mas vinca a Talu querer ir a Lisboa para Júlia lhe dizer na cara por que fez aquilo, asseverando ao amigo que depois daquilo nunca voltará para ela.
Recorde-se que Júlia quis abortar e que Ary sempre se mostrou contra: