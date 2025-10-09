A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 55min
Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão - TVI

O vaqueiro está decidido e não vai vacilar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Nadir (Sharam Diniz) conta a Talu (Evandro Gomes) que todas as suspeitas apontam que tenha sido a própria Júlia a mudar os testes de ADN de Ary (Isaac Alfaiate) com o seu bebé para ele pensar que não era o pai. Talu diz que Ary tem o direito de saber a verdade, mesmo que Júlia (Kelly Bailey) não queira. Ary chega nesse momento.

Ary olha em choque para Talu a contar-lhe que Júlia pode ter trocado os testes de ADN dele com o seu bebé para ele pensar que não era o pai da criança. Ary esboça ar muito desiludido com Júlia, mas vinca a Talu querer ir a Lisboa para Júlia lhe dizer na cara por que fez aquilo, asseverando ao amigo que depois daquilo nunca voltará para ela.

Recorde-se que Júlia quis abortar e que Ary sempre se mostrou contra:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Onde está Eva? Lukenia torna-se a principal suspeita

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

A Fazenda
Hoje

Nadir confronta Daniela com a troca dos testes de ADN: «Tens alguma coisa a ver com isto?»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Zuri pede ajuda a Laura

A Fazenda
Ontem

Weza anuncia decisão: «Ela convidou-me e eu aceitei»

A Fazenda
Ontem

Duarte assume: «Eu e a Júlia temos uma cena muito especial. Podíamos estar juntos»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

ter, 7 out
1

Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

sex, 30 mai
2

Exclusivo «A Fazenda»: Em cativeiro, Eva vive um tormento pelas mãos de Joel

A Fazenda
sáb, 20 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

A Fazenda
Hoje
4

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
seg, 29 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

A Protegida
Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Ontem

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

Festa é Festa
Ontem

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

Ontem

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Ontem

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Ontem

«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

A Fazenda
Ontem

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

ter, 7 out
Mais Fora do Ecrã