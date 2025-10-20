Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

O ator Isaac Alfaiate, de 26 anos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com um momento irreverente e bem-humorado. Conhecido por dar vida a Ary na novela «A Fazenda», Isaac destacou-se não só pelo talento, mas também pelo humor, irreverência e boa disposição que demonstra frequentemente nas suas publicações.

Recentemente, o ator partilhou no Instagram um vídeo inesperado, onde surge de cuecas e botas altas a desfilar pelo set de filmagens, acompanhado da legenda: «Não percam hoje o último episódio de “A Fazenda“ 😂🙈 Prometo muitas emoções ahahahaha».

A publicação rapidamente se tornou viral, com milhares de reações de fãs, colegas atores e apresentadores conhecidos, incluindo comentários de humor e admiração: «😂😂😂» riu Zé Lopes, «Isaac estás bem? Se precisares podes ligar-me…», «HAHAHAHAHA» comentou Noua, atriz e companheira de Cifrão, «Looool grande peida», «Estas a arrastar o roupão na lama 😂», «Quem aguenta um homem destes 🤔 mon dieu…», «Bom raboooo amigo!!! Congelaaaa» disse Joana Duarte, e «Dás cabo do coração das Damas 🤣».

Com este episódio, Isaac Alfaiate mostrou mais uma vez a sua capacidade de divertir e entreter, provando que, para além do talento dramático, possui uma personalidade cativante e irreverente que conquista fãs de todas as idades. O vídeo tornou-se rapidamente um dos mais comentados nas redes sociais, consolidando Isaac como uma das figuras mais descontraídas e espontâneas do panorama artístico português.

Na série Morangos com Açúcar, Isaac Alfaiate interpretou o personagem André Marquês e foi um dos protagonistas da quarta temporada da série, exibida em 2007. Recorde-se como tudo começou:

