Vem aí em «A Fazenda»: Ary engravidou duas mulheres ao mesmo tempo?

Exclusivo «A Fazenda»: Januário faz descoberta chocante e obriga Daniela a casar com Ary

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) diz a Ary (Isaac Alfaiate) que não pretende perdê-lo, não indo ser por ele ir ter um filho com Daniela (Soraia Tavares) que não podem continuar juntos, assumindo amá-lo. Ary sorri radiante, pegando Júlia ao colo.

Momentos depois, Ary conta feliz a Joel (João Jesus) que Júlia quer continuar com ele, mesmo que ele vá ter um filho com Daniela. Zulmira (Helena Isabel) diz irritada a Ary que Januário (Hoji Fortuna) quer obrigá-lo a casar com Daniela, dizendo-lhe que Júlia também está grávida dele. Ary fica desnorteado.

Ary continua chocado com a ideia de Júlia também estar grávida dele.

De relembrar que Júlia e Ary estão muito apaixonados: