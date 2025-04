Vem aí em «A Fazenda»: Ary fica mal visto para proteger quem não deve

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) esboça ar aliviado por Weza (Cláudia Semedo), Daniela (Soraia Tavares) e Samuel dizerem que foi Ary (Isaac Alfaiate) quem sabotou o gerador, explicando que Lucas (Isaac Cosmelli) o viu por lá nesse dia. Weza fica atónita por Januário começar a defender que Ary não faria tal coisa, ficando muito preocupado por Samuel dizer que Talu já foi pedir contas a Ary. Ary não consegue negar nervoso a Talu e Júlia ter sido ele quem sabotou o gerador para prejudicar Samuel, saindo dali disparado. Júlia (Kelly Bailey) esboça ar muito desapontado com Ary.

Ary avisa Januário que não vai ficar sozinho com todas as culpas de ter sabotado o gerador quando foi ele que o instigou a fazê-lo. Hesita por Januário lhe suplicar que não faça isso. Ary fica apreensivo por Joel o avisar que Júlia ficou muito zangada com ele, tendo saído disparada, sendo óbvio o que ela foi fazer.

Recorde-se que Ary e Januário fizeram um acordo: