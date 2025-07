Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) e Joel (João Jesus) entram na antiga escola, onde está Alex (Rodrigo Tomás) escondido.

Joel diz a Alex estar ali com Ary para ajudá-lo, com Alex a dizer precisar do saco com dinheiro e documentos que deixou escondido no quarto de Talu para poder fugir. Alex assente a Ary nunca mais contactar Júlia (Kelly Bailey) quando conseguir escapar-se. Ary permanece desconfiado dele.

Recorde o momento em que Ary descobriu o esconderijo de Alex: