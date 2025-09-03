A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda - TVI

O vaqueiro vai longe demais e faz o impensável a Júlia.

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) bate à porta do quarto de Júlia (Kelly Bailey) a exigir falar com ela.

Júlia vinca a Ary que ele não tem o direito de decidir a sua vida, indo regressar a Lisboa, quer ele goste quer não. Olha atónita para Ary a trancar a porta do quarto a dizer-lhe que ela não vai a lado nenhum.

Gustavo (Nuno Pardal) olha em descrédito para Mafalda (Inês Aguiar) a dizer que Ary pode perder a cabeça por Júlia querer voltar para Lisboa. Nesse instante ouvem Júlia a gritar do quarto

Gustavo conta que Ary prendeu Júlia no quarto por Alba (São José Correia) lhe ter contado que Júlia vai no dia seguinte para Lisboa para interromper a sua gravidez. Zulmira (Helena Isabel) protesta que Júlia não tem o direito de tirar o filho ao neto, com Esmeralda (Julie Sergeant) a contrapor que isso só cabe a Júlia decidir.

