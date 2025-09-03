Vem aí em «A Fazenda»: Ary desespera com decisão de Júlia e acaba destroçado

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) continua sem abrir a porta, não acreditando que Zulmira (Helena Isabel) esteja a sentir-se mal. Joel (João Jesus) entra pela janela do quarto, aterrando de cabeça.
Ary e Júlia (Kelly Bailey) discutem perante Joel, com Ary a dizer ao irmão que Júlia quer ir para Lisboa para tirar um bebé que é dele. Júlia defende-se que ainda não sabe quem é o pai. Ary fica desconsolado por Joel dar razão a Júlia a dizer que ela tem o direito de decidir se interrompe a sua gravidez. Ary acaba por sair do quarto, desolado.
Júlia prepara-se para sair do lodge para ir para Lisboa. Ary olha-a destroçado, mas Júlia vinca não o querer ver mais à frente.