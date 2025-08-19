A Fazenda

Isaac Alfaiate partilha fotos inéditas e deixa escapar momento cúmplice com atriz famosa

  • Há 2h e 35min
Ninguém esperava ver esta fotografia.

Nos últimos dias, Isaac Alfaiate surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram um carrossel de fotografias com a legenda simples: «Random cenas dos últimos dias 🌻💋🪢🐧🦐». À primeira vista, uma publicação descontraída, mas que acabou por revelar vários pormenores divertidos e curiosos da rotina do ator.

Entre os registos partilhados, destacou-se a paixão pela fotografia analógica. Isaac mostrou-se a tirar fotos com uma máquina tradicional e até exibiu os rolos.

Mas foi na cumplicidade com Margarida Corceiro que muitos se focaram. Numa das imagens, Isaac surge em videochamada com a atriz, revelando um momento cúmplice e inesperado que não passou despercebido. A própria Magui fez questão de comentar a publicação com humor, utilizando os emojis «☺️🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼», numa resposta que arrancou gargalhadas aos seguidores de ambos.

Outro pormenor que deixou os seguidores rendidos foi o momento protagonizado por um dos cães de Isaac, que surgiu com um autocolante de glitter na cabeça. Uma imagem tão inesperada quanto divertida.

Ainda assim, o carrossel incluiu também momentos mais quotidianos da vida do ator: treinos no ginásio, caminhadas pela cidade, passeios à beira-mar e até um refrescante pedaço de melancia.

Nos comentários, as reações não se fizeram esperar. Para além da divertida intervenção de Margarida Corceiro, uma seguidora elogiou: «Sempre tão elegante. És maravilhoso Isaac. Um grande beijinho ❤️❤️❤️». Outra deixou um desabafo emocionado em relação ao trabalho do ator em televisão: «Vou ter saudades do Ary 🥹🥹🥹», referindo-se à personagem que Isaac interpretou em «A Fazenda».

Com esta partilha, Isaac Alfaiate provou que até os gestos mais simples do dia a dia podem gerar grandes momentos de ternura, humor e cumplicidade.

