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A receita de verão de Isaac Alfaiate com apenas 5 ingredientes que vai querer fazer já

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:02
A receita de verão de Isaac Alfaiate com apenas 5 ingredientes que vai querer fazer já - TVI

Isaac Alfaiate ensina receita rápida e deliciosa: leva cinco ingredientes e fica pronta em minutos

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Há dias em que o tempo para cozinhar é pouco, mas isso não significa que seja preciso abdicar de uma refeição saborosa. Isaac Alfaiate partilhou uma receita simples, rápida e saudável, perfeita para aqueles dias mais corridos.

A receita leva apenas cinco ingredientes principais: espinafres, tomate cherry, queijo feta, salmão e massa. A preparação é igualmente fácil e não exige grandes conhecimentos na cozinha.

Para começar, basta colocar num Pyrex os espinafres, o tomate cherry, o queijo feta e o salmão. Tempera-se com azeite, sal e pimenta a gosto e leva-se tudo ao forno durante cerca de 15 a 20 minutos.

Depois, é só retirar do forno e mexer muito bem todos os ingredientes, juntando de seguida a massa já cozida. Para finalizar, Isaac Alfaiate sugere acrescentar queijo Parmigiano a gosto.

E está pronto a servir. Uma receita prática, saborosa e equilibrada.   

Veja o vídeo: 

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