Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

  Hoje às 09:16
Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez - TVI

Afinal quem esteve envolvido no rapto de Duarte?

 Ary (Isaac Alfaiate)  afirma ter a certeza de que Lukenia (Rita Cruz)  só contratou Celso (Elmano Sancho) depois de Joel (João Jesus) ter sido preso, o que prova que ele não esteve envolvido no rapto de Duarte. Confiante na inocência do irmão, abraça Zulmira. Júlia (Kelly Bailey), por outro lado, revela esperar que Duarte finalmente pague pelo que fez, rejeitando o abraço de Alba (São José Correia).

Enquanto isso, Celso nega a Barroso conhecer Duarte, mesmo quando este lhe mostra uma fotografia de Joel. Celso insiste que chegou à Mumba há poucos dias e afirma não conhecer Joel, saindo tentando disfarçar a tensão. Barroso informa Lukenia que apurará a veracidade dos factos, já que Celso foi visto com Duarte numa aldeia, deixando Lukenia e Becas (Rita Loureiro) suspirar de alívio.

Relembre-se deste momento em que os pais de Duarte o perderam: 

 

