Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela

  • Hoje às 09:00
Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela

A professora está a viver uma fase delicada.

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) diz esmorecida a Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) não haver maneira de eles a ajudarem a convencer os pais das crianças para elas voltarem para a escola, indo agora arrumar as suas coisas para sair de lá definitivamente. Weza e Januário olham incrédulos para Lukenia (Rita Cruz) a dizer que Talu (Evandro Gomes) se vai casar, mas não é com Eva (Margarida Corceiro), é sim com Zuri (Madalena Aragão).

Daniela chora triste a mentalizar-se para se despedir para sempre daquela escola. Olha surpresa para Ary (Isaac Alfaiate) a entrar com vaqueiros a dizer-lhe que eles decidiram ter aulas com ela. Daniela agradece a Ary pelo seu esforço, mas diz não estar habilitada para dar aulas a adultos. Ary insiste para que ela o faça, já tendo inclusivamente Lukenia dado autorização. Daniela acaba por sorrir.

Recorde-se que a imagem de Daniela ficou destruída após ter feito uma falas denúncia de assédio:

