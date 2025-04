Vem aí em «A Fazenda»: Ary revela quem é a verdadeira Daniela?

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) nega frustrado a Januário (Hoji Fortuna) que Samuel tenha sido despedido, dizendo que todos ficaram do lado dele a acreditar que ele não fez o gerador explodir. Acaba por concordar hesitante com Januário terem de continuar a arranjar maneira de correr com ele dali. Weza (Cláudia Semedo) entra e olha-os desconfiada.

Weza critica Januário por estar com Ary, que fez tanto mal a Daniela (Soraia Tavares), ao ponto de a fazer perder um filho. Ary descai-se e diz que isso não é verdade.

Ary consegue disfarçar atrapalhado a Januário e Weza que disse que Daniela não ia ter um filho dele por não se sentir preparado para ser pai. Weza diz a Januário esperar que Daniela comece a namorar com Samuel para esquecer Ary de vez.

Recorde-se que Daniela fingiu uma gravidez para casar com Ary: