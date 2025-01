Vem aí em «A Fazenda»: Ary vive momentos de choque absoluto

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) e Mena (Cíntia Semedo) contam a Talu (Evandro Gomes) que Joel (João Jesus) salvou a primeira e Márcia de serem atingidas pelo cavalo de Ivandro. Talu esboça ar confuso, dizendo que Ivandro (Vitor Hugo) saberia como controlar o cavalo.

Daniela conta a Ary de Júlia (Kelly Bailey) ser bipolar, e estava prestes a contar isso a Márcia quando Ivandro as atacou com o cavalo, a cumprir as suas funções de agora ser o guarda-costas de Júlia. Ary olha-a chocado.

Ary confronta Júlia sobre ter mandado Ivandro atacar Daniela para ela não contar a Márcia da sua doença, ficando chocado por perceber que é mesmo verdade. Júlia esquiva-se a negar ter algum problema. Ary agarra-a, mas Samuel interrompe a discussão a proteger Júlia.

Recorde-se que Ary está perdidamente apaixonado por Júlia: