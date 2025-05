Ator da TVI faz subir a temperatura e não deixa ninguém indiferente: «Perfeito»

Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Joel são presos numa cave. E, não imagina por quem

No passado domingo, 25 de maio, o ator da TVI partilhou uma série de fotografias que não passaram despercebidas aos seus seguidores — e não é difícil perceber porquê.

Nas imagens publicadas no Instagram, Isaac Alfaiate surge em tronco nu, apenas com uns calções de banho, a sair do mar, em clima descontraído e muito sensual. A excelente forma física do ator não deixou ninguém indiferente e os elogios multiplicaram-se em poucos minutos.

A acompanhar as imagens, escreveu apenas: “Meu querido mês de Maio ☀️”, uma legenda simples, mas que bastou para dar ainda mais charme ao registo fotográfico.

Os comentários rapidamente encheram a caixa de mensagens, com fãs rendidos à boa forma do ator e à qualidade das fotografias: «Ainda bem que tem quem lhe faça 📸 tão boas, como as suas! 🙌», comentou uma seguidora. «Assim Maio pode durar para sempre 🔥😍», acrescentou outra. E houve ainda quem se rendesse por completo, afirmando apenas: «Perfeito, lindooo!».

Veja a partilha completa, aqui:

De recordar que o ator dá vida a Ary em «A Fazenda». Veja o momento em que Júlia (Kelly Bailey) afasta Alex (Rodrigo Tomás) a reiterar querer esquecer o seu passado. Alex continua a insistir saber que ela nunca se vai conformar com aquela vida certinha com Ary (Isaac Alfaiate), voltando a beijá-la. Júlia deixa-se levar. Ary entra nesse momento e dá um grande murro em Alex, furioso.