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Um dos atores mais desejados de Portugal voltou a surpreender seguidores com fotos de cortar a respiração

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 1min
Um dos atores mais desejados de Portugal voltou a surpreender seguidores com fotos de cortar a respiração - TVI

Corpo escultural e invejável.

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Isaac Alfaiate continua a dar que falar nas redes sociais, mesmo depois de uma publicação que partilhou há algum tempo. O ator recuperou alguns momentos de descontração e bem-estar, acompanhados pela simples legenda «Dias bons», numa publicação que, apesar de não ser recente, ainda hoje desperta a atenção dos seguidores.

Conhecido não só pelo seu percurso na representação, mas também pela excelente forma física e pelo estilo de vida saudável que costuma mostrar nas redes sociais, Isaac recebeu inúmeros elogios dos fãs. Ora relembre-se: 

Entre os comentários deixados na publicação destacam-se mensagens como “Fotos brutalíssimas 🥰🥰🥰 Obrigado pela partilha”, “Bora meu mano, o game dá trabalho mas as conquistas estão aí” e ainda “Vai matulão”, comentário assinado pelo ator Diogo Amaral.

Um rosto bem conhecido da ficção nacional

Com uma carreira consolidada na televisão portuguesa, Isaac Alfaiate soma participações em vários projetos de sucesso. Depois de se ter tornado conhecido do grande público em “Morangos com Açúcar”, integrou o elenco de produções como “Quer o Destino”, “Quero é Viver”, “Festa é Festa” e, mais recentemente, “A Fazenda”, onde interpretou a personagem Ary.

Ao longo dos anos, o ator tornou-se também uma referência para muitos seguidores interessados em exercício físico, alimentação equilibrada e hábitos de via saudável, temas que aborda regularmente nas redes sociais.

Elogios multiplicam-se

A publicação volta a mostrar a forte ligação que mantém com o seu público. Além dos comentários sobre a sua excelente forma física, houve também seguidores que aproveitaram a ocasião para recordar alguns dos seus trabalhos televisivos.

“A adorar rever a novela Quer o Destino no V+ da TVI. Estás incrível! As saudades que já tinha dessa novela”, escreveu uma seguidora.

Com uma carreira sólida na representação e uma presença cada vez mais próxima nas redes sociais, Isaac Alfaiate continua a reunir uma legião de admiradores, que o seguem e não deixam passar despercebida as partilhas do ator.

 

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