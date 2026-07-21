«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho em bebé

Isabel Abreu, uma das atrizes mais reconhecidas e premiadas da televisão, do teatro e do cinema portugueses, viveu recentemente um momento muito especial em família. A atriz, que atualmente integra o elenco da novela A Madrasta, da TVI, onde dá vida à personagem Felícia Magalhães Neto, assinalou publicamente o aniversário do filho, Tiago, com uma declaração carregada de emoção.

Isabel Abreu construiu uma carreira sólida ao longo das últimas décadas. Fora dos palcos e dos estúdios de gravação, a atriz é mãe de Tiago de Abreu Guedes de Carvalho e Maria Pereira Guedes de Carvalho, frutos da sua longa relação com o realizador Tiago Guedes.

Nas redes sociais, Isabel partilhou uma fotografia ao lado do filho, que celebrou o seu 24.º aniversário, acompanhada por uma mensagem profundamente emotiva, na qual recordou o momento em que se tornou mãe, precisamente com a mesma idade que o jovem tem agora.

«Faltam-me as palavras para falar deste amor. 24 anos, a idade com que te tive. Aprendemos dicionários novos, mundos e galáxias.»

Ao longo do texto, a atriz refletiu sobre a experiência da maternidade e sobre tudo aquilo que continua a descobrir diariamente: «Aprendi o incondicional. Aprendo a ser mãe, todos os dias. Nas dúvidas, nas incertezas e certezas que podem ser tão incertas. E no amor completo.»

Num dos momentos mais marcantes da publicação, Isabel Abreu revelou que continua a recordar o instante em que ouviu a primeira respiração do filho: «Ainda oiço a tua primeira respiração, que se juntou à minha para respirarmos para todo o sempre. Amo-te, meu filho.»

A atriz aproveitou ainda para agradecer ao marido e à filha, destacando a importância da família na sua vida: «Obrigada, Tiago, por esta família. Obrigada, Maria, por seres também tu este amor. O dia é teu. Parabéns, ser maravilhoso.»

A homenagem emocionou os seguidores e reuniu inúmeras mensagens de carinho. Entre os comentários, destacou-se a reação da apresentadora Catarina Furtado, que escreveu: «Parabéns! O teu Tiago é lindo, mesmo.»

Outros internautas também fizeram questão de felicitar o jovem e elogiar a bonita relação familiar, deixando mensagens como «Família linda e parabéns ao Tiago!», «Que bonito», «Que bonitos! Que bom!» e ainda «Lindo como a mãe. Parabéns para o teu filho e para ti também.»

A publicação acabou por mostrar um lado mais íntimo de Isabel Abreu, revelando a forte ligação que mantém com os filhos e a importância que a família ocupa na sua vida.

Reveja aqui a atriz na novela: