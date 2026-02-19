23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Uma estreia muito esperada.

Isabel Abreu está de regresso à televisão e o entusiasmo do público já se faz sentir. Considerada uma das atrizes portuguesas mais prestigiadas da sua geração, construiu uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão, destacando-se pela sua versatilidade e pela intensidade dramática que imprime às suas interpretações.

Ao longo dos anos, participou em diversos projetos marcantes, entre eles a popular novela Anjo Selvagem, que ajudou a consolidar a sua presença junto do grande público. Agora, a atriz prepara-se para conquistar novamente os telespectadores com o seu regresso à TVI, integrando o elenco da nova novela A Madrasta, onde dará vida à personagem Felícia.

Reconhecida pela sua capacidade de dar vida a personagens complexas e emocionalmente densas, Isabel Abreu continua a afirmar-se como um nome incontornável na representação nacional. A sua presença na nova produção é vista como uma mais-valia artística e um dos elementos que reforçam as expectativas em torno da novela.

Fora dos holofotes, a atriz mantém uma vida pessoal marcada pela estabilidade. É casada há cerca de 25 anos com o realizador Tiago Guedes, com quem tem dois filhos. A discrição com que protege a família contrasta com a intensidade das personagens que interpreta.

Filha de médicos, Isabel Abreu passou parte da infância em ambientes hospitalares — uma experiência que já partilhou publicamente como tendo moldado a sua visão do mundo e contribuído para a sensibilidade humana que transparece no seu trabalho.

O regresso da atriz e a estreia de A Madrasta têm gerado forte entusiasmo nas redes sociais. Entre os comentários mais partilhados destacam-se mensagens como: «Parabéns pelo início! A audiência vai gostar.»; «Sucesso!»; «Também quero entrar nesta!!»

Este entusiasmo antecipado confirma que a novela já está a conquistar os espectadores — e a presença de Isabel Abreu no elenco é vista como uma das grandes razões para essa expectativa.

Com uma carreira respeitada, um percurso pessoal sólido e um talento amplamente reconhecido, Isabel Abreu regressa à televisão pronta para voltar a marcar a ficção nacional.

