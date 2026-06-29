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Vem aí em «A Madrasta»: Felícia bate em Francisca

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:43
Vem aí em «A Madrasta»: Felícia bate em Francisca - TVI

Um momento de grande tensão.

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Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) pergunta a Laura (Madalena Brandão) quanto quer para fazer com que Francisca (Matilde Reymão) desista do casamento com Pedro (Albano Jerónimo). Francisca pede 50 milhões. Felícia diz-lhe que não vale isso e que devia desistir do casamento. Francisca diz que Felícia nunca foi amada. Ela dá-lhe um estalo e ameaça fazer pior. Francisca desconfia que haja algum segredo sobre a morte de Artur.

Francisca está muito nervosa. Ricardo (Diogo Fernandes) aparece e pergunta-lhe se quer falar. Francisca diz que ele seria a última pessoa com quem falaria e pergunta-lhe o que veio ali fazer.

Recorde-se que Felícia já tinha tentado subornar Francisca:

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