Vem aí em «A Madrasta»: Felícia bate em Francisca

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) pergunta a Laura (Madalena Brandão) quanto quer para fazer com que Francisca (Matilde Reymão) desista do casamento com Pedro (Albano Jerónimo). Francisca pede 50 milhões. Felícia diz-lhe que não vale isso e que devia desistir do casamento. Francisca diz que Felícia nunca foi amada. Ela dá-lhe um estalo e ameaça fazer pior. Francisca desconfia que haja algum segredo sobre a morte de Artur.

Francisca está muito nervosa. Ricardo (Diogo Fernandes) aparece e pergunta-lhe se quer falar. Francisca diz que ele seria a última pessoa com quem falaria e pergunta-lhe o que veio ali fazer.

Recorde-se que Felícia já tinha tentado subornar Francisca: