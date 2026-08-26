Vem aí «A Madrasta»: Pedro é atingido a tiro durante o casamento

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) insiste em não retirar o retrato da sala, levando Carminho (Teresa Tavares) a desconfiar de que tenha algum plano.

Entretanto, Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) fingem estar felizes com o casamento. A Condessa (Sílvia Rizzo) considera que os dois não merecem a mãe que têm, enquanto Camila provoca Miguel.

Mais tarde, Pedro (Albano Jerónimo) e «Maria» (Inês Castel-Branco) chegam e os amigos pedem-lhes um beijo. No momento em que os dois se beijam, alguém dispara e atinge Pedro.

Diana (Inês Castel-Branco) grita desesperada, enquanto todos entram em pânico perante o sucedido.

Todos ficam em choque perante o que acabou de acontecer. Diana (Inês Castel-Branco) permanece agarrada a Pedro (Albano Jerónimo), que está a sangrar na sequência do disparo.

Enquanto tentam perceber o que aconteceu e de onde veio o tiro, os paramédicos chegam ao local e levam Pedro para receber assistência. Felícia (Isabel Abreu) quer acompanhar Pedro, mas Diana afirma que será ela a fazê-lo. Entre o pânico e a confusão, todos começam a questionar quem disparou e quem poderia querer matar Pedro. Diana, porém, tem uma suspeita ainda mais perturbadora: acredita que o verdadeiro alvo do disparo poderia ter sido ela.