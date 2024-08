O vestido de verão de Isabel Figueira é leve, elegante e sexy. Sabemos onde comprar!

Com a chegada do verão, chegou também a vontade de usar roupas frescas, leves, mas elegantes! Usar looks mais frescos não é sinónimo de looks menos bonitos, muito pelo contrário!

O vestido de Isabel Figueira é a prova que as peças de roupa mais frescas para um dia de praia podem ser lindas e ficarem bem a todos os corpos! O vestido é da marca CAWÉ.

Deixe-se surpreender pelo vestido em crochet da atriz!

De relembrar que Isabel Figueira interpreta Susana Torres, em «Cacau»: Apesar de ser uma enfermeira qualificada, vive numa situação de precariedade por não conseguir estabilidade profissional, nem um salário decente. Situação essa agravada pelo facto de cuidar de uma mãe com Alzheimer. Mas tudo vai mudar quando uma hóspede inesperada chegar à pensão miserável onde mora.