Pele firme e radiante: este é o aparelho que Isabel Figueira usa e toda a gente quer

Isabel Figueira
foto: instagram

O aparelho de luz vermelha que Isabel Figueira revelou chamou a atenção de quem a segue

Aos 45 anos, Isabel Figueira continua a exibir uma pele firme e luminosa que desperta admiração. Quando partilhou um vídeo a utilizar um aparelho facial com luz vermelha, as reações não se fizeram esperar. Nos comentários, repetia-se a mesma questão: afinal, que aparelho é este e onde pode ser comprado? A partilha espontânea acabou por revelar um dos cuidados que a atriz integra na sua rotina de pele.

Apesar de o modelo exato não ter sido identificado, a tecnologia utilizada é conhecida e acessível. Entre as opções disponíveis no mercado, um dos dispositivos mais semelhantes é o aparelho facial de radiofrequência ANLAN Mini, atualmente à venda na Amazon por 57 euros, com uma classificação média de 4,5 estrelas. Este equipamento combina radiofrequência, microcorrentes e fototerapia, recorrendo a três tipos de luz pensados para estimular a produção de colagénio, melhorar a firmeza da pele e contribuir para uma aparência mais definida do rosto. O design compacto e o cabeçal metálico permitem a sua utilização em várias zonas da face e do pescoço, integrando-se facilmente numa rotina diária de cuidados.

Adquira o aparelho aqui

Nas avaliações deixadas por quem já experimentou o aparelho, destacam-se a facilidade de utilização e a sensação confortável durante o tratamento. Comentários como "notei a pele mais firme e luminosa logo após a utilização" ou "é leve, prática e fácil de integrar na rotina diária" surgem com frequência. Há ainda quem valorize o facto de ser impermeável, facilitando a limpeza após o uso com géis ou séruns, bem como o seu tamanho reduzido, ideal para levar em viagem.

Tal como se pode perceber pelas reações à partilha de Isabel Figueira, este tipo de cuidado regular é algo que muitas pessoas associam a uma pele com aspeto mais fresco, cuidado e saudável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

