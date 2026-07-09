Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni

Isabel Figueira está a aproveitar uns dias de férias na Turquia e não resistiu a partilhar com os seguidores um dos momentos da viagem. A atriz publicou, na passada quarta-feira, dia 8 de julho, uma fotografia em biquíni que rapidamente chamou a atenção pela sua boa forma física, deixando os fãs rendidos.

Na legenda da publicação, Isabel Figueira optou por uma descrição simples, mas poética, sobre os dias que está a viver longe da rotina: «Em busca do sol em Bodrum. Menos barulho. Mais mar. Mais luz. Mais verão.»

Não tardou até a caixa de comentários se encher de elogios à atriz, com os seguidores a destacarem a sua beleza: «Perfeita»; «Maravilhosa»; «Linda sempre» e «Sempre maravilhosa», pode ler-se.