Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:48
Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni - TVI

A atriz surpreendeu tudo e todos com a sua forma física.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Isabel Figueira está a aproveitar uns dias de férias na Turquia e não resistiu a partilhar com os seguidores um dos momentos da viagem. A atriz publicou, na passada quarta-feira, dia 8 de julho, uma fotografia em biquíni que rapidamente chamou a atenção pela sua boa forma física, deixando os fãs rendidos.

Na legenda da publicação, Isabel Figueira optou por uma descrição simples, mas poética, sobre os dias que está a viver longe da rotina: «Em busca do sol em Bodrum. Menos barulho. Mais mar. Mais luz. Mais verão.»

Não tardou até a caixa de comentários se encher de elogios à atriz, com os seguidores a destacarem a sua beleza: «Perfeita»; «Maravilhosa»; «Linda sempre» e «Sempre maravilhosa», pode ler-se.

Veja aqui a publicação: 

Relacionados

Pele firme e radiante: este é o aparelho que Isabel Figueira usa e toda a gente quer

O vestido de verão de Isabel Figueira é leve, elegante e sexy. Sabemos onde comprar!

Isabel Figueira fica em lágrimas com cena comovente

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Terra Forte
Hoje
1

Fernanda Serrano partilha imagens inéditas da filha e emociona-se: "O coração de mãe não podia estar mais cheio"

A Protegida
ter, 7 jul
2

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina e Maria de Fátima tornam-se amigas?

Terra Forte
sex, 19 jun
3

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

A Madrasta
Hoje
4

Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado

A Madrasta
Hoje
5

Vem aí em «A Madrasta»: Francisca acaba o noivado com Pedro

A Madrasta
ter, 30 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Francisca perde o anel de noivado

A Madrasta
Hoje

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Hoje

Após férias de sonho, José Condessa deixa fãs intrigados com mensagem misteriosa

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Revelado o grande segredo de Delfina

Terra Forte
Hoje

Sofia Ribeiro emociona-se em declaração rara: “Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar”

Hoje

Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto"

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 45 anos, atriz da TVI mostra-se mais sensual do que nunca em biquíni

Hoje

Após férias de sonho, José Condessa deixa fãs intrigados com mensagem misteriosa

Hoje

«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Hoje

Sofia Ribeiro emociona-se em declaração rara: “Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar”

Hoje

Ana Guiomar sem palavras para aquilo que viveu em duas horas: "Nem sei bem o que dizer sobre isto"

Amor à Prova
Hoje

Filho de Santana Lopes casou e todos falam no vestido: "a noiva mais espetacular"

Ontem
Mais Fora do Ecrã