A dupla que ninguém esperava. Dois dos atores mais sensuais do País vão contracenar num filme internacional

Isabel Figueira prepara-se para dar um novo passo na carreira com um projeto internacional. A atriz vai integrar um filme italiano ao lado de José Fidalgo, sendo ambos os únicos atores portugueses no elenco.

Foi a própria Isabel Figueira quem revelou a novidade, explicando que se trata de uma produção maioritariamente italiana, mas cujas gravações decorreram em Portugal. Uma experiência que a atriz descreve como «marcante».

Além de ser comentadora televisiva da TVI, Isabel Figueira foi uma das protagonistas da novela «Cacau» e prepara-se agora para conquistar o público além-fronteiras com este novo desafio ao lado de José Fidalgo.

Neste momento, José Fidalgo é um dos atores da novela «Terra Forte», da TVI.

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