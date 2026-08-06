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A dupla que ninguém esperava. Dois dos atores mais sensuais do País vão contracenar num filme internacional

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 14:30
A dupla que ninguém esperava. Dois dos atores mais sensuais do País vão contracenar num filme internacional - TVI

Dois dos rostos mais acarinhados da ficção nacional vão voltar a cruzar-se em cena. Isabel Figueira e José Fidalgo preparam-se para integrar um filme internacional

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Isabel Figueira prepara-se para dar um novo passo na carreira com um projeto internacional. A atriz vai integrar um filme italiano ao lado de José Fidalgo, sendo ambos os únicos atores portugueses no elenco.

Foi a própria Isabel Figueira quem revelou a novidade, explicando que se trata de uma produção maioritariamente italiana, mas cujas gravações decorreram em Portugal. Uma experiência que a atriz descreve como «marcante».

Além de ser comentadora televisiva da TVI, Isabel Figueira foi uma das protagonistas da novela «Cacau» e prepara-se agora para conquistar o público além-fronteiras com este novo desafio ao lado de José Fidalgo.

Neste momento, José Fidalgo é um dos atores da novela «Terra Forte», da TVI. 

Percorra a galeria e veja mais imagens destes dois atores. 

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