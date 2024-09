Vem aí em «Cacau»: Susana vai casar com Rui?

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) insiste com Susana (Isabel Figueira) que a maior prova de amor que Rui (Nuno Pardal) lhe está a dar é querer casar com ela com comunhão de bens, provando não se importar que ela não tenha nada do seu lado para lhe dar. Susana fica pensativa.

Marlene acaba de falar com Rui ao telefone, dizendo a Susana que ele vem ali ter para falar com ela, logo após fazer a escritura do apartamento. Susana diz talvez ser melhor ir para casa de Sal (Carolina Amaral), mas Marlene insiste para que ela oiça primeiro o que Rui tem para lhe dizer.

Recorde-se que foi a Rui que a enfermeira recorreu para lhe dar abrigo, depois de ter saído da casa dos Vaz Pereira: