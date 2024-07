Vem aí em «Cacau»: Reviravolta! Susana vai viver para a casa de Justino

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) agradece a Tomané (Salvador Nery) por a ter trazido para casa de Justino (António Capelo), com Tomané a afiançar-lhe que Cacau não se vai importar nada de ter ali a enfermeira que ajudou a salvar Marquinho. Susana olha em volta deslumbrada por estar numa casa tão boa. Recebe chamada de Rui (Nuno Pardal), rejeitando-a de imediato com ar irritado.

Sal (Carolina Amaral) chega a casa, trocando um olhar espantado com Susana por a ver ali. Tomané explica-lhe que Susana não tinha para onde ir por a pensão ter ardido. Susana diz a Sal que também ficou naquela condição por se ter metido com o homem errado, ficando apreensiva que Sal descubra que ela se envolveu com Rui.

Até quando é que vão conseguir esconder este 'segredo' de Sal?

Recorde-se que Susana e Sal já se conheciam da pensão e que foi a enfermeira ajudou-as a entrar no hospital, quando Cacau deu à luz: