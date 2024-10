Vem aí em «Cacau»: Susana revela saber de grande mentira de Tomané

Em «Cacau», Galinha repreende Tiradentes (Paulo Guidelly) por lhe ter pedido ajuda para esconder uma mulher depois de ter estado tanto tempo sem lhe dizer nada, mas acaba por aceder ao pedido do amigo.

Tomané (Salvador Nery) sorri com ar apanhado por Susana (Isabel Figueira) lhe dizer saber perfeitamente que ele só fingiu estar interessado nela para fazer ciúmes a Soraia (Paula Neves) . Susana diz angustiada não conseguir perceber por que Rui quis casar com ela. Tiradentes regressa à sala com ar comprometido.

Recorde-se que Tomané dizia-se apaixonado por Susana e que fez de tudo para ela não ir viver com Rui: