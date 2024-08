Exclusivo «Cacau»: Aliança de Susana e Simone é descoberta

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) consegue descobrir o documento de Majoris, com Tomané (Salvador Nery) a rir-se por o nome verdadeiro dela ser Carlos Alberto Souza.

Soraia (Paula Neves) chega, dizendo ter vindo ali denunciar que Susana já trabalhou para Simone na altura em que Cacau (Matilde Reymão) estava no hospital com Marquinho. Susana esboça ar comprometido com os olhares reprovadores de todos a incidirem sobre ela.

Susana tenta defender-se que nunca pensou que Simone quisesse fazer mal a Cacau ou Marquinho quando a ajudou no hospital a poder vê-la, mas Soraia ataca-a de imediato a dizer que todos sabiam publicamente que elas estavam em guerra aberta. Susana corre para o quarto a chorar.

Todos olham reprovadores para Soraia a dizer que não a deviam ter protegido da polícia como fizeram. Soraia continua a dizer que Susana também merece pagar pelo que fez.

Recorde o momento em que Susana revelou tudo a Simone: