Atores mostram-se preocupados com saúde de uma grande artista: «As melhoras rainha»

  Hoje às 14:47
Atores mostram-se preocupados com saúde de uma grande artista: «As melhoras rainha» - TVI

Um acidente inesperado e preocupante.

Ivete Sangalo, cantora brasileira de 53 anos, recorreu às redes sociais esta quarta-feira (25) para esclarecer os motivos da sua hospitalização no Hospital Aliança, em Salvador (BA). Depois de a sua assessoria ter confirmado à Quem que a artista se encontrava internada, a própria explicou aos fãs que sofreu um desmaio em casa, provocado por uma desidratação severa na sequência de um quadro de diarreia.

Deitada numa maca hospitalar, Ivete detalhou o que aconteceu: “Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, contou.

Num outro vídeo, gravado já na cama do hospital e partilhado nas redes sociais, reforçou a mensagem de tranquilização: “Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Está tudo bem. Eu tive uma infecção intestinal bem violenta, uma virose. De madrugada, eu acordei com bastante diarreia. Também tive uma desidratação muito intensa, minha pressão baixou e eu caí. Obrigada pelas orações e pelo carinho”.

Atores portugueses preocupados com Ivete

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de apoio, entre as quais várias atrizes da TVI reagiram, como por exemplo Rita Pereira «As melhoras»; Rosa Bela «As melhoras rainha» como também Gabriela Barros e Rita Salema mostraram a sua preocupação. O resto dos fãs reagiram igualmente preocupados: «Melhoras, recupera logo e volta logo»; «Melhoras tia! Brasil todo te ama muito ❤️»; «Melhoras meu amor ❤️»; «Meu amor melhoras!!! Que vontade de te dar um cheiro!!! te amo!!»; «Mandando muito amor pra vc », entre milhares de outras manifestações de carinho.

