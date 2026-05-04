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Últimas horas! Aproveite a oportunidade e adquira este aspirador tipo Dyson a 70 euros

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Últimas horas! Aproveite a oportunidade e adquira este aspirador tipo Dyson a 70 euros - TVI
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Se procura o desempenho de um aspirador de luxo como os da Dyson, mas não quer investir centenas de euros, o modelo sem fios da Ivormentico é a oportunidade do momento. Com mais de 500 compras no último mês e uma nota de 4,5 estrelas, este dispositivo está a gerar uma onda de entusiasmo entre os compradores que o comparam diretamente a marcas premium. Nas avaliações, os clientes são categóricos: há quem afirme que o aparelho não tem "nada a invejar à Dyson" e quem o descreva como um excelente "aspirador tipo Dyson", destacando a sua leveza e sucção potente. Mesmo utilizadores que já possuem modelos da marca britânica confessam estar "muito satisfeitos" com a qualidade e eficácia desta alternativa económica. Atualmente, pode ser adquirido por apenas 72,19€ — um valor imbatível para a tecnologia que oferece.

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aspirador vertical Ivormentico

Tecnologia de elite ao serviço da sua casa

Este aspirador destaca-se por características que normalmente apenas se encontram em segmentos muito mais caros:

  • Poder de sucção de 50kPa: Equipado com um motor de 550W, é capaz de extrair a sujidade mais entranhada em qualquer superfície.
  • Luz LED Verde: Tal como os modelos de topo, utiliza uma luz verde que revela o pó e os pelos de animais invisíveis à luz comum.
  • Filtragem de 8 camadas: Um sistema totalmente selado que captura 99,99% das partículas finas, garantindo um ar mais limpo.
  • Ecrã Inteligente: Permite acompanhar em tempo real o estado da bateria e o modo de limpeza selecionado.

Versatilidade e autonomia prolongada

Com um design ultra-leve, o Ivormentico oferece até 50 minutos de autonomia no modo Eco, permitindo limpar a casa toda sem interrupções. A sua versatilidade 2-em-1 permite que passe rapidamente de aspirador vertical para aspirador de mão, ideal para estofos ou para o carro. Como refere um dos compradores, a luz LED "faz com que veja tudo o que resta no chão", garantindo resultados impecáveis debaixo de móveis e cantos escuros.

Esta oferta flash de 72,19€ na Amazon é por tempo limitado. Se deseja um aliado de limpeza profissional sem o preço de um artigo de luxo, esta é a decisão inteligente a tomar hoje.

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aspirador vertical ivormentico

 

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