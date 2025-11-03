Truque simples e barato para aquecer a casa no inverno: use película aderente nas janelas

  TVI Novelas
  Hoje às 10:57
Com este método simples, consegue reduzir significativamente a entrada de ar frio, criando uma barreira protetora que ajuda a manter o calor dentro de casa.

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e acolhedora. Felizmente, com pequenas mudanças simples e eficazes, é possível aumentar a temperatura interior e reduzir os custos de aquecimento.

Uma dica prática e surpreendentemente eficiente foi partilhada pela criadora de conteúdos turca responsável pela página de Instagram  minha_casa_042: bloquear o ar frio que entra pelas janelas de PVC utilizando película aderente.

Este truque, além de ser económico e rápido, pode fazer toda a diferença nos dias de inverno.

Como fazer:

  1. Corte um pedaço de película aderente do tamanho da parte inferior da janela;
  2. Coloque a película na zona onde sente maior corrente de ar;
  3. Pressione bem e feche a janela para selar o espaço.

