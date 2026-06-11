Vítima de bullying, atriz dos Morangos com Açúcar faz revelações sobre a infância e carreira: «Comentários altamente preconceituosos»

Jani Zhao é a convidada desta semana do podcast Dona da Casa, conduzido por Catarina Marques Rodrigues. A atriz portuguesa, conhecida do público pelas suas participações em novelas, séries e também em Morangos com Açúcar, partilhou vários aspetos da sua vida pessoal e profissional numa conversa marcada pela reflexão.

Filha de pais chineses, Jani Zhao falou sobre a forma como a sua identidade influenciou diferentes momentos da sua vida. Aborda os desafios que viveu na escola e na área da representação, revelando que os olhares dos outros sobre as suas origens lhe trouxeram alguns dissabores ao longo do percurso. Deu como exemplo aquilo que vivia ainda em criança, no colégio onde estudou, em que se anulava para ser "igual" às outras jovens da sua idade. Relatou comentários maldosos que ouvia sobre as suas origens e características físicas, falando mesmo em «comentários altamente preconceituosos».

A conversa passou ainda pelos valores da cultura chinesa, pelos ensinamentos do budismo e pelas decisões tomadas pelos seus pais enquanto imigrantes, temas que ajudaram a moldar a sua visão do mundo.

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Jani Zhao, atualmente com 30 anos, ficou conhecida do grande público ao interpretar Sandra na oitava temporada de Morangos com Açúcar.

Desde então, a atriz tem construído uma carreira sólida na representação, participando em diversos projetos televisivos, incluindo a novela Jogo Duplo, da TVI.

O percurso da artista ultrapassou fronteiras e levou-a até Hollywood, onde integrou o elenco de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman e o Reino Perdido), uma produção da Warner Bros. Pictures e da DC.