Uma cirurgia plástica deixou irreconhecível uma das maiores estrelas de Hollywood: «Entrei como celebridade e saí anónima»

Há papéis que ficam para sempre na história do cinema e há rostos que se tornam impossíveis de esquecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Grey, a eterna Baby de «Dirty Dancing: Dança Comigo», um dos filmes românticos mais marcantes dos anos 80.



Depois do enorme sucesso do filme, estreado em 1987, a atriz tornou-se uma das maiores promessas de Hollywood. A química com Patrick Swayze conquistou milhões de fãs em todo o mundo e fez de Jennifer Grey um verdadeiro ícone do cinema.



Mas, poucos anos depois, uma decisão pessoal acabaria por mudar completamente a sua vida.



Em 1990, Jennifer Grey submeteu-se a uma rinoplastia. O objetivo era apenas alterar ligeiramente o nariz, mas a cirurgia não correu como esperava. O resultado obrigou a atriz a voltar à sala de operações para uma segunda intervenção, destinada a corrigir os problemas provocados pela primeira.

A transformação física foi tão profunda que a estrela deixou de ser reconhecida pelo público.



Foi a própria quem resumiu o impacto da cirurgia numa frase que ficou para a história:



«Entrei na sala de operações como uma celebridade e saí anónima.»



A mudança foi tão radical que Jennifer Grey chegou mesmo a ponderar abandonar a carreira e começar de novo com outra identidade. A atriz revelou que pensou adotar o nome artístico "Wanda West", numa tentativa de escapar à associação com a imagem que todos conheciam, mas acabou por desistir da ideia e manteve o seu verdadeiro nome.



Ao longo dos anos, Jennifer Grey admitiu várias vezes que a rinoplastia teve um enorme impacto na sua vida profissional. Apesar de continuar a trabalhar como atriz, nunca voltou a alcançar o nível de popularidade que conquistou depois de «Dirty Dancing», um filme que continua a ser um clássico e que fez da sua interpretação de Baby uma das mais memoráveis da história do cinema.



Veja, na galeria, como era Jennifer Grey antes da cirurgia, o resultado da transformação e o aspeto da atriz nos dias de hoje.



