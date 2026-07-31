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Uma cirurgia plástica deixou irreconhecível uma das maiores estrelas de Hollywood: «Entrei como celebridade e saí anónima»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 43min
Uma cirurgia plástica deixou irreconhecível uma das maiores estrelas de Hollywood: «Entrei como celebridade e saí anónima» - TVI

Entrou na cirurgia como uma das maiores estrelas de Hollywood e saiu irreconhecível: a rinoplastia que mudou para sempre a vida de Jennifer Grey, atriz de «Dirty Dancing»

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Há papéis que ficam para sempre na história do cinema e há rostos que se tornam impossíveis de esquecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Grey, a eterna Baby de «Dirty Dancing: Dança Comigo», um dos filmes românticos mais marcantes dos anos 80.


Depois do enorme sucesso do filme, estreado em 1987, a atriz tornou-se uma das maiores promessas de Hollywood. A química com Patrick Swayze conquistou milhões de fãs em todo o mundo e fez de Jennifer Grey um verdadeiro ícone do cinema.


Mas, poucos anos depois, uma decisão pessoal acabaria por mudar completamente a sua vida.


Em 1990, Jennifer Grey submeteu-se a uma rinoplastia. O objetivo era apenas alterar ligeiramente o nariz, mas a cirurgia não correu como esperava. O resultado obrigou a atriz a voltar à sala de operações para uma segunda intervenção, destinada a corrigir os problemas provocados pela primeira.
A transformação física foi tão profunda que a estrela deixou de ser reconhecida pelo público.


Foi a própria quem resumiu o impacto da cirurgia numa frase que ficou para a história:


«Entrei na sala de operações como uma celebridade e saí anónima.»


A mudança foi tão radical que Jennifer Grey chegou mesmo a ponderar abandonar a carreira e começar de novo com outra identidade. A atriz revelou que pensou adotar o nome artístico "Wanda West", numa tentativa de escapar à associação com a imagem que todos conheciam, mas acabou por desistir da ideia e manteve o seu verdadeiro nome.


Ao longo dos anos, Jennifer Grey admitiu várias vezes que a rinoplastia teve um enorme impacto na sua vida profissional. Apesar de continuar a trabalhar como atriz, nunca voltou a alcançar o nível de popularidade que conquistou depois de «Dirty Dancing», um filme que continua a ser um clássico e que fez da sua interpretação de Baby uma das mais memoráveis da história do cinema.


Veja, na galeria, como era Jennifer Grey antes da cirurgia, o resultado da transformação e o aspeto da atriz nos dias de hoje.
 
 

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