“Sigo viagem agora”: Jessica Athayde faz revelação sobre o futuro e deixa imagens emocionantes

A talentosa Jessica Athayde, de 39 anos, voltou a encantar o público ao lançar um novo e ousado projeto teatral. A atriz, conhecida pela sua espontaneidade e sentido de humor, apresentou recentemente o espetáculo “Bridezilla”, um monólogo divertido, honesto e inesperado que promete arrancar gargalhadas e reflexões ao público.

A peça, co-escrita por Jessica Athayde e Mafalda Santos, explora com leveza e ironia os bastidores da preparação de um casamento, inspirando-se em experiências reais da própria atriz. “Bridezilla” oferece uma visão íntima, bem-humorada e autêntica do que acontece quando o sonho do casamento se cruza com o caos da vida real.

Apesar da componente cómica, nem tudo são risos nos bastidores. Numa partilha recente nas redes sociais, Jessica Athayde revelou-se sincera e vulnerável, confessando que acreditava que o projeto seria curto e rápido, mas que acabou por se tornar numa experiência maior e relevante na sua vida: «Toda esta brincadeira começou com duas semanas de Bridezilla e eu tinha a certeza absoluta que não ia fazer mais. E aqui estamos nós, depois de 18 noites esgotadas 🤍 Arrancámos o ano no Teatro Villaret com um mega público e ainda com a aparição surpresa de um dos 20 padrinhos. O Tiago Aldeia às vezes passa só para dizer olá 😂 (...) Quem vem? Quem foi? Já agora deixem sugestões de associações com menos visibilidade e que precisam de ajuda sff. (depois explico)».

O público reagiu de forma entusiástica, deixando comentários positivos e cheios de carinho: «A noiva que deu mais uso ao seu vestido», «Eu fui e amei!», «Eu vi em Outubro em Lisboa e foi espetacular!! Obrigada por voltares», «Estivemos a assistir ontem e gostamos muito», «Não chega nada ao Alentejo!!! Queremos muito». Estes testemunhos refletem a popularidade e o impacto emocional da peça, mostrando que “Bridezilla” conquistou não só pelo humor, mas também pela autenticidade e proximidade com o público.

Após o sucesso inicial, Jessica Athayde continua a sua viagem teatral, levando “Bridezilla” a várias cidades de Portugal, com a promessa de manter o mesmo humor, sinceridade e envolvimento com o público.

