Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Jéssica Athayde recorreu ao Instagram para pedir ajuda a quem consiga transformar o quarto dos filhos Oliver e Mateus, assumindo que precisa de uma solução rápida, prática e acessível.

  • Jéssica Athayde partilhou que precisa de ajuda urgente para reorganizar o quarto das crianças.

  • Atriz pede alguém eficaz que transforme o espaço em apenas 24 horas.

  • «Quero alguém que vá fazer isto e não me leve um rim», brincou.

Sempre transparente e divertida na forma como partilha o seu dia a dia, Jéssica Athayde revelou nas redes sociais estar a lidar com uma dor de cabeça doméstica: o quarto das crianças, Oliver, filho em comum com Diogo Amaral, e Mateus, fruto de uma antiga relação do ator com Vera Kolodzig.

A atriz explicou que o espaço é demasiado pequeno e que não consegue esperar até à mudança de casa, prevista apenas para o próximo ano. «É um microquarto que tem beliche. Nós não temos muito espaço e quero que mudem o quarto em 24h», pediu.

Sem rodeios, Jéssica esclareceu que não procura parcerias ou publicidade, apenas eficácia: «Estou a pedir alguém eficaz que consiga entrar no quarto dos putos. Comprar o que for preciso, montar e eles terem arrumação e o quarto seja funcional».

Com o humor que a caracteriza, deixou ainda uma nota sobre os custos: «Quero alguém que vá fazer isto e não me leve um rim».

Jessica Athayde voltou a surpreender os seguidores com uma publicação divertida no Instagram. A atriz partilhou uma fotografia onde surge, literalmente, com o cabelo em pé, mostrando o seu lado mais descontraído e bem-humorado.

A imagem rapidamente gerou uma onda de reações. Entre muitos comentários, destacam-se elogios ao sentido de humor e à naturalidade da atriz: «Ahahah adoro! Eu normalmente acordo parecida 😂», «Adoro mesmo com esse look! A trabalheira que isso deve ter dado» ou ainda «Estás o MÁXIMO».

Com esta publicação, Jessica mostrou mais uma vez que não tem medo de partilhar momentos genuínos, longe dos filtros ou das produções mais elaboradas. A atriz é frequentemente elogiada pelo público pela forma como aborda o dia a dia com leveza e humor.

Recorde-se que Jessica Athayde é casada com o ator Diogo Amaral desde novembro de 2024. O casal, um dos mais acarinhados do panorama nacional, tem um filho em comum, Oliver. O casal costuma partilhar alguns momentos a dois, nas redes sociais, sempre de forma espontânea, divertida e próxima dos fãs.

Esta nova fotografia é mais um exemplo da autenticidade que tornou Jessica Athayde numa das figuras mais seguidas e admiradas em Portugal.

