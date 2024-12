Jessica Athayde intrigada com situação inusitada na lua de mel: «Não percebo porquê»

Jessica Athayde e Diogo Amaral estão a desfrutar de uma lua de mel nas deslumbrantes Maldivas, acompanhados pelos filhos, Oliver e Mateus. O casal, que oficializou a relação no passado dia 30 de novembro, escolheu o cenário paradisíaco das ilhas para celebrar o início desta nova etapa, aproveitando as praias idílicas e o sol tropical.

Apesar do ambiente idílico, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar um momento que a deixou intrigada no hotel onde estão hospedados. Através de um vídeo publicado no Instagram, Jessica Athayde desabafou sobre uma questão inesperada que a surpreendeu: a presença de balanças no quarto.

«Há uma coisa que eu não percebo, porquê que acontece isto num hotel? Porque é que existem balanças? Porquê?», questionou, evidenciando o seu espanto. A atriz continuou, perguntando com ironia: «Uma pessoa vem de férias e quer-se pesar?»

Veja o vídeo completo, aqui:

Diogo Amaral e Jessica Athayde rumaram a um destino paradisíaco para a lua-de-mel: Maldivas.

Foi através das redes sociais que o ator revelou o local escolhido e que mostrou a primeira fotografia: «É a minha honeymoon. deseja-me sorte ( faço tenções de postar feito uma influenciadora descontrolada) Ps. Amo-te Célia Athayde Amaral , és a mais linda del mundo)».

